В России признали экстремистским кавер на «Сигма-бой»

РИА Новости: антироссийскую версию песни «Сигма-бой» признали экстремистской
Музыка. Детское радио/YouTube

Суд в Москве признал экстремистской кавер-версию популярной песни «Сигма-бой» с антироссийским текстом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Прокуратура выявила в интернете кавер-версию песни «Сигма-бой» с полностью измененным текстом, размещенную на нескольких сайтах. Проведенное лингвистическое исследование установило, что в треке присутствуют признаки унижения человеческого достоинства, а также возбуждения ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Суд удовлетворил иск о признании этой версии композиции экстремистским материалом и постановил ограничить к ней доступ.

В феврале прошлого года Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал пропагандой популярную песню «Сигма бой» российских исполнительниц Betsy и Марии Янковской. В СНБО заявили, что песня, ставшая вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, «является частью широкой информационной войны».

Ранее в России запретили деятельность организации «Во благо общего народа».

 
