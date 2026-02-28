Критиковавший китайские власти Мерц смягчил риторику на встрече с Си Цзиньпином

Spiegel: Мерц во время визита в Китай резко смягчил радикальную риторику

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику. Об этом сообщил журнал Spiegel.

«То, что можно было услышать, звучало робко», — отметили авторы статьи.

По данным издания, за несколько недель до поездки в азиатскую республику Мерц позволил себе сделать ряд резких заявлений в адрес Пекина. Однако на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином тон главы немецкого правительства был вполне миролюбивым. Он говорил о необходимости поддерживать хорошие отношения между двумя странами, а также акцентировал внимание на сотрудничестве.

В то же время канцлер избегал упоминаний конфликта между Россией и Украиной. Мерц лишь поддержал позицию Пекина, который считает необходимым мирное урегулирование украинского кризиса.

Переговоры Фридриха Мерца и Си Цзиньпина состоялись 25 февраля в китайской столице. В тот же день было обнародовано совместное заявление Берлина и Пекина, в котором говорится, что Германия подтвердила свою приверженность принципу «одного Китая».

Ранее в США раскрыли даты предстоящего трехдневного визита Трампа в Китай.