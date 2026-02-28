Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Критиковавший китайские власти Мерц смягчил риторику на встрече с Си Цзиньпином

Spiegel: Мерц во время визита в Китай резко смягчил радикальную риторику
Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику. Об этом сообщил журнал Spiegel.

«То, что можно было услышать, звучало робко», — отметили авторы статьи.

По данным издания, за несколько недель до поездки в азиатскую республику Мерц позволил себе сделать ряд резких заявлений в адрес Пекина. Однако на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином тон главы немецкого правительства был вполне миролюбивым. Он говорил о необходимости поддерживать хорошие отношения между двумя странами, а также акцентировал внимание на сотрудничестве.

В то же время канцлер избегал упоминаний конфликта между Россией и Украиной. Мерц лишь поддержал позицию Пекина, который считает необходимым мирное урегулирование украинского кризиса.

Переговоры Фридриха Мерца и Си Цзиньпина состоялись 25 февраля в китайской столице. В тот же день было обнародовано совместное заявление Берлина и Пекина, в котором говорится, что Германия подтвердила свою приверженность принципу «одного Китая».

Ранее в США раскрыли даты предстоящего трехдневного визита Трампа в Китай.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!