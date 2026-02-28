Российские паралимпийцы прошли финальную регистрацию на Игры

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что все российские участники Паралимпиады-2026 прошли финальную регистрацию. Его слова передает РИА Новости.

«В онлайн-формате завершилась финальная регистрация Паралимпийской делегации Российской Федерации на Паралимпийские игры в Италии. Оргкомитет подтвердил аккредитации всех 23 членов делегации, включая шесть спортсменов, одного спортсмена-ведущего, тренерский персонал, технический, медицинский и членов штаба», — сообщил Рожков.

Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее Франция отказалась от бойкота российских паралимпийцев.