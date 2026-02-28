Пьяный мужчина напал на экс-супругу в российском регионе из-за спора о воспитании ребенка

В Пензенской области мужчина напал на экс-супругу из-за спора о воспитании

В Пензенской области 22-летний мужчина напал на свою 21-летнюю бывшую жену из-за спора о воспитании ребенка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в доме потерпевшей. Пьяный мужчина пришел домой к экс-супруге — у них произошла ссора из-за разногласий по вопросам воспитания общего ребенка.

В ходе конфликта мужчина схватил бывшую жену за шею и сдавил ее руками, высказывая ей угрозы физическим устранением. Происходящее остановили родители девушки, которые пришли как раз в этот момент и оттолкнули агрессора.

После произошедшего пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Экс-супруг сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Ранее пьяная россиянка ударила сожителя ножом после пощечины.