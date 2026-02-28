Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пьяный мужчина напал на экс-супругу в российском регионе из-за спора о воспитании ребенка

В Пензенской области мужчина напал на экс-супругу из-за спора о воспитании
Shutterstock

В Пензенской области 22-летний мужчина напал на свою 21-летнюю бывшую жену из-за спора о воспитании ребенка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в доме потерпевшей. Пьяный мужчина пришел домой к экс-супруге — у них произошла ссора из-за разногласий по вопросам воспитания общего ребенка.

В ходе конфликта мужчина схватил бывшую жену за шею и сдавил ее руками, высказывая ей угрозы физическим устранением. Происходящее остановили родители девушки, которые пришли как раз в этот момент и оттолкнули агрессора.

После произошедшего пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Экс-супруг сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Ранее пьяная россиянка ударила сожителя ножом после пощечины.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!