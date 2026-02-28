«Смех и страх очень близки». Гарику Харламову — 45

Игорь (Гарик) Харламов, известный комик, актер и телеведущий, родился в Москве 28 февраля 1981 года. После развода родителей в 14 лет переехал с отцом Юрием Харламовым в Чикаго. За три года, проведенных в США, он с нуля освоил английский язык и прошел отбор в театральную школу «Харендт». Одним из его наставников был актер Билли Зэйн.

В 1999 году Харламов вернулся в Россию. В студенческие годы присоединился к команде КВН «Шутки в сторону», затем выступал за «Сборную Москвы «МАМИ», «ГУУ» и «Незолотую молодежь». Именно в этот период он познакомился с Тимуром Батрутдиновым, с которым позже создал дуэт «ХБ».

Путь артиста на телевидении начался с КВН, однако настоящую известность ему принесло участие в Comedy Club — шоу, которое популяризировало стендап-комедию в России. Харламов вел такие проекты, как «ХБ», «Бульдог-шоу», «Офис» и «Три обезьяны». Помимо работы на телевидении, он активно снимается в кино: в его фильмографии — комедии «Самый лучший фильм», «Теща», «Гусар», «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» и многие другие.

«Смех и страх очень близки. Многие от страха смеются. Как ни странно, у меня такая реакция бывает на похоронах, и, думаю, я не один такой. В атмосфере, когда все напряжено, где-то внутри зарождается смех», — говорил Харламов в одном из интервью.

Гарик Харламов был женат трижды. Первый брак с Юлией Лещенко продлился с 2010 по 2013 год. В 2013 году он женился на актрисе Кристине Асмус. В 2014 году у пары родилась дочь Настя, а в 2020 году они развелись. С 2021 года артист состоит в отношениях с актрисой Катериной Ковальчук, они сыграли свадьбу в июне 2024 года.

Жизнь и карьера Харламова — в нашей фотогалерее.