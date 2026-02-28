Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Фото

«Смех и страх очень близки». Гарику Харламову — 45

Легенда ЦСКА и тренер «Зенита». Сергею Семаку -- 50
Всенародная любовь и жизнь на два дома. 85 лет назад родился Евгений Жариков
Из Хогвартса во взрослую жизнь: что стало со звездами "Гарри Поттера"
Четыре года СВО в фотографиях

Игорь (Гарик) Харламов, известный комик, актер и телеведущий, родился в Москве 28 февраля 1981 года. После развода родителей в 14 лет переехал с отцом Юрием Харламовым в Чикаго. За три года, проведенных в США, он с нуля освоил английский язык и прошел отбор в театральную школу «Харендт». Одним из его наставников был актер Билли Зэйн.

В 1999 году Харламов вернулся в Россию. В студенческие годы присоединился к команде КВН «Шутки в сторону», затем выступал за «Сборную Москвы «МАМИ», «ГУУ» и «Незолотую молодежь». Именно в этот период он познакомился с Тимуром Батрутдиновым, с которым позже создал дуэт «ХБ».

Путь артиста на телевидении начался с КВН, однако настоящую известность ему принесло участие в Comedy Club — шоу, которое популяризировало стендап-комедию в России. Харламов вел такие проекты, как «ХБ», «Бульдог-шоу», «Офис» и «Три обезьяны». Помимо работы на телевидении, он активно снимается в кино: в его фильмографии — комедии «Самый лучший фильм», «Теща», «Гусар», «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» и многие другие.

«Смех и страх очень близки. Многие от страха смеются. Как ни странно, у меня такая реакция бывает на похоронах, и, думаю, я не один такой. В атмосфере, когда все напряжено, где-то внутри зарождается смех», — говорил Харламов в одном из интервью.

Гарик Харламов был женат трижды. Первый брак с Юлией Лещенко продлился с 2010 по 2013 год. В 2013 году он женился на актрисе Кристине Асмус. В 2014 году у пары родилась дочь Настя, а в 2020 году они развелись. С 2021 года артист состоит в отношениях с актрисой Катериной Ковальчук, они сыграли свадьбу в июне 2024 года.

Жизнь и карьера Харламова — в нашей фотогалерее.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!