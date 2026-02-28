В Иране подтвердили начало масштабной ответной операции против Израиля

КСИР подтвердил запуск ракет и беспилотников по территории Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) запустил ракеты и беспилотники по территории Израиля. Заявление КСИР приводит агентство Tasnim.

«В ответ на агрессию враждебного и преступного врага против Исламской Республики Иран началась первая волна масштабных атак ракетами и беспилотниками Исламской Республики Иран по оккупированным территориям (так Тегеран называет Израиль — прим. ред.)», — говорится в заявлении КСИР.

До этого СМИ писали, что Иран выпустил десятки ракет в сторону Израиля.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Израиль дал название операции против Ирана.