Стало известно о новых взрывах в Иране

Новые взрывы произошли в городах Ирана: ударам подверглись Дезфул, Тебриз, Нахаванд, Кангавар и остров Харг. Об этом сообщает агентство Fars.

«Слышны взрывы в городах Тебриз, Дезфул, на острове Харг, в Нахаванде и Кангаваре (расположенных в провинции Керманшах)», — говорится в публикации.

Все эти города находятся на западе Ирана.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

