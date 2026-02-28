Стало известно, сколько продлится операция Израиля и США против Ирана

Первый этап операции против Ирана может занять четыре дня. Об этом сообщил 12-й канал телевидения Израиля со ссылкой на источники.

По информации собеседника, первый этап операции «включает в себя четыре дня комбинированных и мощных ударов». Других подробностей он не привел.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Газета The New York Times писала, что новая атака на Иран будет более масштабной, чем предыдущие удары США по ядерным объектам в июне 2025 года. По словам собеседника издания, прямо сейчас наносятся удары по Ирану самолетами, базирующимися на военных объектах США на Ближнем Востоке, а также с одного или нескольких авианосцев.

Ранее Трамп призвал народ Ирана брать власть в свои руки.