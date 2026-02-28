«Даже великий хоккеист сталкивается с таким»: Фетисов о безголевой серии Овечкина

Фетисов: Овечкин всем все доказал в прошлом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал матч «Вашингтона» с «Вегасом», в котором российский нападающий Александр Овечкин продлил безголевую серию форварда Александра Овечкина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Регулярная история в хоккее, каждый хоккеист, даже великий, сталкивается с таким. Он справится, впереди еще достаточно матчей до плей‑офф, к которому надо пойти в оптимальном состоянии. Возраст — не помеха, он всем все доказал в прошлом сезоне», — заявил Фетисов.

Встреча, которая прошла в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Пьер-Люк Дюбуа, отличившийся на 21-й и 24-й минутах. Обе шайбы были заброшены с передач белорусского форварда Алексея Протаса. Еще один гол у «Вашингтона» на счету Джейкоба Чикрана, который поразил ворота на 35-й минуте.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 17 минут 43 секунды, нанес три броска в створ, применил два силовых приема и заблокировал два броска. Спортсмен не набрал очков, продлив безголевую серию до семи матчей.

Текущий контракт Овечкина с командой истекает летом 2026 года. В активе спортсмена 919 шайб в регулярных чемпионатах и 77 голов в плей-офф.

Ранее тренер «Вашингтона» выразил недовольство игроками команды, включая Овечкина.