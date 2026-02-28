Размер шрифта
Раскрыто название операции США против Ирана

Пентагон: атака США на Иран получила название «Эпическая ярость»
Andrew Harnik/AP

Начавшаяся операция США против Ирана получила название «Эпическая ярость», сообщил Пентагон на странице в социальной сети X.

«Операция «Эпическая ярость», — говорится в публикации.

Пост дополнен значком американского флага.

До этого телерадиокомпания Kan сообщила, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана «Рыком льва».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал, что армия страны нанесла превентивный удар по Ирану. По информации 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Исламской Республики.

В операции также принимают участие Соединенные Штаты. Как отметил американский лидер Дональд Трамп, Вашингтон и израильские власти пошли на такой шаг из-за «иссякшего терпения» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

Иранский телеканал Press TV заявил, что в результате ударов со стороны США и Израиля в республике пострадали гражданские лица. Сколько именно людей получили ранения, в материале не уточнялось.

Ранее в министерстве транспорта РФ объявили о приостановке полетов в Израиль и Иран.

 
