Володин перечислил новые законы, вступающие в силу в марте

В России расширят основания для увольнения мигрантов и изменят оплату ЖКУ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Мах рассказал о законах, начинающих действовать в России в марте.

По его словам, расширяются основания для увольнения мигрантов. Работодатели смогут расторгать договоры с иностранными гражданами не только для соблюдения федеральных, но и региональных ограничений. Он отметил, что это очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере и напомнил, что с 2024 года в этой области принято 22 федеральных закона.

С 1 марта вводятся и новые меры защиты граждан от аферистов. В частности, создается государственная система «Антифрод», которая позволит эффективнее выявлять действия мошенников и ускорить обмен информацией между ведомствами для предотвращения преступлений. Кроме того, сервисам онлайн-подписок запретят автоматически списывать плату за продление, если пользователь отказался от услуги.

Микрофинансовые организации будут обязаны информировать Банк России о попытках заключить договор потребительского займа без добровольного согласия клиента. По словам Володина, эти нормы направлены на защиту граждан от мошенничества и финансовых потерь.

С 3 марта упрощается процедура предварительного расследования. Теперь его можно будет проводить не только по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей, но и по месту проживания большинства потерпевших. Володин подчеркнул, что это особенно важно при дистанционных хищениях и позволит быстрее вести расследование.

Для самозанятых, работающих в такси на собственных автомобилях, не соответствующих требованиям локализации, вводится региональная квота в 25% от общего числа зарегистрированных легковых такси в субъекте РФ. Остальные машины должны соответствовать одному из параметров локализации. Ограничение не распространяется на транспорт, внесенный в реестр до 1 марта 2026 года.

Также с 1 марта оплату за жилое помещение и коммунальные услуги необходимо вносить до 15 числа следующего месяца, а платежные документы должны предоставляться не позднее 5 числа. По мнению спикера Госдумы, это поможет избежать просрочек по ЖКУ.

Кроме того, упрощается проведение работ по поддержанию объектов культурного наследия в техническом, санитарном и противопожарном состоянии, если они не затрагивают предмет охраны, внешний облик и конструктивные решения. В таких случаях достаточно будет уведомить соответствующие органы, при этом установлен закрытый перечень работ.

С 1 марта расширяется и содержание туристского продукта: в него включат перевозку путешественников, услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Володин подчеркнул, что эти изменения направлены на повышение ответственности компаний и усиление защиты туристов.

Ранее в России приняли закон о локализации такси.

 
