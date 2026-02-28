Размер шрифта
«Сложите оружие или умрите»: Трамп обратился к иранским силовикам

Трамп: никто не может бросать вызов могуществу США
Президент США Дональд Трамп призвал представителей силовых структур Ирана сложить оружие, заявив, что в противном случае их ждет смерть. Видеообращение он опубликовал в своей соцсети TruthSocial.

«Членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженных сил и полиции я говорю: сложите оружие и получите полную неприкосновенность либо столкнетесь с неизбежной смертью», — предупредил он.

В обращении Трамп также заявил, что США уничтожат ракеты Ирана и его ракетную индустрию, а также военно-морские силы страны. По его словам, Иран вскоре поймет, что никто не может бросать вызов могуществу Соединенных Штатов.

Говоря об операции против Ирана, Трамп отметил, что ситуация будет крайне опасной.

«Оставайтесь в укрытии. Не выходите из дома. Снаружи очень опасно. Бомбы будут падать повсюду», — обратился он к мирным гражданам Ирана.

28 февраля министерство обороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного» удара по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана. Впоследствии о начале масштабной операции против Ирана объявили и США.

Ранее в Госдуме пообещали принять чиновников из Ирана в случае удара США.

 
