Мужчина и женщина пострадали при атаке ВСУ на село в Белгородской области

Гладков: в Рождественке в результате прилета боеприпаса пострадали два человека

Два человека пострадали в результате прилета боеприпаса на территорию частного жилого дома в селе Рождественка, расположенном в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения различных частей тела», — говорится в заявлении.

По словам губернатора, бойцы самообороны доставили пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. Здесь им окажут необходимую медицинскую помощь, после чего транспортируют в городскую больницу №2 в Белгороде.

«Домовладение повреждено, а также разрушена хозяйственная постройка», — добавил Гладков.

27 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Белгороде. Из-за этого около 60 тыс. человек временно остались без света. Гладков уточнил, что школы и детские сады продолжали работать — их перевели на резервную генерацию. Губернатор в своем Telegram-канале опубликовал фотографии, на которых запечатлены последствия атаки.

Ранее украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю в Белгородской области.