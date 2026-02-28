Нетаньяху пообещал израильтянам обеспечить «вечность Израиля»

Нетаньяху призвал израильтян к стойкости в ближайшие дни на фоне ударов по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации призвал жителей страны к стойкости в «ближайшие дни» на фоне начавшейся военной операции против Ирана.

«В ближайшие дни в рамках операции «Рык льва» от нас всех потребуется выносливость и стойкость. Вместе мы будем стоять, вместе мы будем сражаться, и вместе мы обеспечим вечность Израиля», — сказал политик.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США Дональда Трампа рассматривали состоявшуюся встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Ранее Израиль дал название операции против Ирана.