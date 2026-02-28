«Риски большие»: политолог предположил, сколько продлится военная операция США против Ирана

Ресурсов США для ударов по Ирану может хватить на одну-две масштабные атаки, однако при затяжной военной кампании американцы будут ощущать дефицит ракет, в том числе для систем ПВО. Об этом «Газете.Ru» рассказал американист Малек Дудаков.

«США какое-то время наращивали свои военные ресурсы на пространстве Ближнего Востока, примерно с начала января у них эта кампания запустилась на фоне тогдашних протестов в Иране. Тогда они наносить удары не решились просто потому, что у них ресурсов было мало. Два месяца понадобилось на то, чтобы эти ресурсы сформировать, собрать две авианосные ударные группы на пространстве Ближнего Востока. Другое дело — насколько хватит этих ресурсов, потому что один-два раза ударить американцы способны. Однако если мы посмотрим на то, способны ли они проводить многонедельную кампанию против Ирана, о чем тоже было много утечек в американской прессе, то тут уже вопросы возникают. Там уже будет проявляться истощение ракет и особенно нехватка ракет для систем ПВО. Во время летней двенадцатидневной кампании американцы истратили многолетние запасы этих ракет: и ракет морского базирования SM-3, и ракет для системы THAAD — самый дефицитный товар, потому что буквально в ручном режиме они собираются по несколько десятков единиц ежегодно, а тратить их приходилось сотнями чуть ли не ежедневно. Пополнить запасы истощенных ракет они за эти полгода так и не смогли, потому что три-пять лет как минимум нужны Соединенным Штатам. И если Иран сейчас начнет бить по американским базам, по Израилю, опять же попытается перекрыть Ормузский пролив, то отвечать на это американцам будет довольно сложно», — сказал он.

Дудаков отметил, что атака США по Ирану несет большие риски для Дональда Трампа, потому что жители Америки выступают против войны на Ближнем Востоке. По мнению политолога, операция продлится несколько дней.

«Трамп уже даже в своем выступлении говорит о том, что могут быть потери среди американских военных, то есть он понимает, что риски большие. И риски для него большие еще и внутриполитические, потому что в опросах общественного мнения больше 70% американцев выступает против войны с Ираном. За там от силы процентов 18, то есть эта тема крайне непопулярна. Если еще пойдут с Ближнего Востока трупы американских военных — это самый лучший способ обрушить рейтинги Трампа в преддверии выборов в конгресс. Я не исключаю того, что эта кампания может продлиться некоторое количество дней, например, до открытия торгов на американских биржах в понедельник днем и вечером. А потом Трамп может объявить о том, что США уничтожили всю ядерную и баллистическую программу Ирана, и после этого попытаться заставить Иран снова сесть за стол переговоров на условиях, которые будут более выгодны для американцев. Это такой постоянный прессинг — тебя ударили, потом тебя заставляют в рамках конфликтных переговоров снова садиться за них и навязывают свои условия, потом попытаются снова ударить. Я думаю, что такой сценарий сейчас более вероятен. Иран, конечно, может на это ответить жестко и таким образом сорвать планы американцев. Тогда ситуация, безусловно, рискует выйти из-под контроля», — добавил он.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана, цель которой — защита американского народа через устранение «угрозы» от иранского правительства.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США Дональда Трампа рассматривали состоявшуюся встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Ранее Иран выпустил десятки ракет в сторону Израиля.