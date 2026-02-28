В Госдуме раскрыли, как операция США в Иране отразится на Украине

США потеряют интерес к Украине из-за начавшейся военной операции против Ирана. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, теперь Вашингтон «будет плотно занят Ираном, забыв об Украине». Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события на Ближнем Востоке, уточнил депутат. Конфликт повлияет на подготовку мирного соглашения между Россией и Украиной, допустил Чепа.

«Я допускаю, что конфликт в Иране отрицательно повлияет на сроки подготовки мирного соглашения», — сказал Чепа.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану, после чего в еврейском государстве было введено чрезвычайное положение. Взрывы прогремели в Тегеране. По данным Associated Press, Соединенные Штаты также принимают участие в атаках Израиля на Иран.

Ранее в Госдуме словом «непросто» оценили перспективы восстановления отношений России и Украины.