США и Израиль атаковали правительственный квартал в Тегеране

ISNA: правительственный квартал в центре Тегерана подвергся атакам США и Израиля

Правительственный квартал в центре Тегерана подвергся атаке ракет США и Израиля. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

По данным агентства Tasnim, в иранской столице прозвучали еще два новых взрыва после серии утренних.

Израильской атаке также подвергся иранский город Чабахар на побережье Персидского залива, передает информагентство Mehr.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Израиль дал название операции против Ирана.