Израиль заявил о втором запуске ракет со стороны Ирана

ЦАХАЛ: армия Израиля засекла второй ракетный запуск со стороны Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о втором ракетном запуске со стороны Ирана с момента начала обмена ударами.

В сообщении отмечается, что израильская армия ведет перехват запущенных Ираном ракет.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

