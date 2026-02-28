Размер шрифта
Умиленные обезьянкой-сиротой Панчем японцы раскупили плюшевых орангутанов в IKEA

РИА Новости: заменившая мать макаку Панчу игрушка вошла в топ продаж в Японии
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Плюшевый орангутан «Джунгельског» (Djungelskog) из IKEA, ставший «приемной матерью» для детеныша японского макака из зоопарка Итикава, вошел в пятерку самых продаваемых мягких игрушек в Японии. Об этом РИА Новости сообщили в агентстве Weber Shandwick, которое занимается PR-поддержкой японского подразделения компании.

Среди 55 видов мягких игрушек, представленных в ассортименте IKEA, рыжий орангутан из искусственного меха пользуется особой популярностью. Покупатели ценят его за «мягкое и милое выражение» мордочки, «приятную на ощупь текстуру», а также «баланс реалистичности и дружелюбности». При этом, уточнили в Weber Shandwick, онлайн-продаж игрушки в Японии нет— приобрести ее можно только в физических магазинах при наличии остатков.

По состоянию на 28 февраля игрушка была полностью раскуплена в восьми из 12 магазинов IKEA, расположенных в Японии, а в магазине в Осаке подтвердили, что орангутанов в наличии нет, хотя накануне насчитывалось 19 штук. В магазине в Кобе утром оставалась лишь одна игрушка, тогда как днем ранее на складе насчитывалось несколько десятков, уточняет корреспондент агентства.

Покупательский ажиотаж вокруг плюшевых орангутанов зафиксирован не только в Японии: игрушку раскупают также в Сингапуре и Южной Корее. Модераторы интернет-аукциона eBay сообщили, что за последнее время количество объявлений о перепродаже Djungelskog увеличилось на 650%.

История детеныша японского макака по кличке Панч, которого после отказа матери выходили сотрудники зоопарка города Итикава, получила широкое распространение в социальных сетях. Плюшевый орангутан, с которым детеныш не расстается, стал для него заменой матери. Взрослые обезьяны его третируют. По мнению ученых, причиной травли может быть отсутствие у Панча социальных навыков, которые макакам обычно прививают матери.

Теперь вы знаете
