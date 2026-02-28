В Иране заявили об ударе Израиля по жилому дому в Тегеране

SNN: несколько жилых квартир уничтожены в результате ракетного удара по Тегерану

Несколько жилых квартир уничтожены в центре Тегерана в результате американо-израильского ракетного удара. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

«В результате ракетного удара по центральным районам Тегерана были уничтожены несколько жилых квартир», — говорится в публикации.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Израиль дал название операции против Ирана.