Иран создал кризисный штаб после удара Израиля и США

МВД: Иран создал кризисный штаб в условиях агрессии США и Израиля

МВД Ирана заявило о создании кризисного штаба для помощи населению в условиях агрессии США и Израиля против республики. Об этом сообщает агентство INSA.

«По указанию Эскандара Момени создан штаб по управлению кризисами в стране», — отмечается в публикации.

До этого корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) запустил ракеты и беспилотники по территории Израиля тем самым подтвердив начало масштабной ответной операции против Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила о втором ракетном запуске со стороны Ирана с момента начала обмена ударами.

В сообщении отмечается, что израильская армия ведет перехват запущенных Ираном ракет.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее «Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за атаки на Иран.