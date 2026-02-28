Стало известно, сколько россиян будут работать за идею в конце года

К концу 2026 года доля россиян, которые работают за идею, сохранится на уровне 58–63%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» экономист, основатель экосистемы «Флагман», эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.

«Доля останется в коридоре 58–63%. Резкого спада не произойдет, поскольку особых оснований в виде драматических событий на рынке труда не предвидится. Но и резкого роста числа идейных сотрудников не произойдет. Остается значительная доля прагматично настроенных граждан (около 40%), для которых зарплата и условия труда — приоритет. Данные опросов могут не в полной мере учитывать реалии людей с кредитами, ипотекой, тратами на образование детей, для которых деньги объективно стоят на первом месте. Пока эта экономическая объективность существует, 100%-ного перехода в стан «идейных» не произойдет», — отметила Глухова.

По ее словам, работа за идею – термин весьма условный и, естественно, он не означает бесплатный труд. Это вопрос в расстановке приоритетов: кто-то соглашается на деятельность, которая не доставляет удовлетворения, но за хорошие деньги, а кто-то готов на меньшее вознаграждение, но при этом интересную работу, уточнила эксперт.

«Денег всегда и все равно мало. Другое дело – идея, смысл, процесс, в который сотрудник вовлекается и которым увлекается. Человеку вообще и особенно нацеленному на достижения чрезвычайно важно быть причастным к великому или масштабному действу, а также признание окружающих. Это как зеленые галочки, которые он бессознательно устанавливает в списке требований к работе. Иначе все теряет смысл», — сказала Глухова.

По ее словам, сотрудники, которые видят смысл в работе и имеют высокую «рабочую цель», в пять раз больше вовлечены в процессы и реже морально истощаются – их уровень выгорания составляет менее 15%, в то время как у «равнодушных» коллег он почти достигает 40%. Идейные сотрудники более устойчивы к неудачам, воспринимая их не как катастрофу, а как вызов и этап для развития, добавила эксперт. Из минусов Глухова выделила злоупотребление энтузиазмом со стороны работодателя: идея не должна заменять деньги. Зарплата должна быть конкурентной и закрывать базовые потребности, уверена Глухова. Только на этом фундаменте можно строить мотивацию смыслами, считает эксперт.

По ее словам, подход «работа за идею» не является уникальной российской чертой, это общемировой тренд. Яркий пример — Япония, где принцип идейного служения компании (как и императору в прошлом, да и сейчас, хотя он выполняет уже формальные функции) является основополагающим, сказала Глухова. По ее словам, одна из важнейших концепций менеджмента в этой стране называется кайдзен. Она направлена на улучшение всех процессов производства и применяется сейчас не только в Японии, добавила эксперт. Один из элементов этой концепции – банк идей. Каждый сотрудник может выступить с предложениями, и руководство должно их рассмотреть. Таким образом люди ощущают свою причастность к развитию компании.

«Аналогичная система, кстати, работала в СССР и называлась рацпредложениями (рационализаторское предложение). За них можно было получить не только моральное удовлетворение, но и материальное вознаграждение в виде приличных премий. В Японии компании помогают сотрудникам с кредитами, жильем и даже организацией свадеб.

Однако именно в Японии «выстреливают» риски идейного подхода. Чтобы не подвести родное предприятие, японцы трудятся по 12–16 часов в сутки, отказываются от отпусков в течение многих лет, что приводит к физическому истощению и высокой смертности от перенапряжения», — заключила Глухова.

