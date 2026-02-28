Персонал покидает военную базу США в Катаре с начала операции в Иране

Reuters: персонал эвакуируется с авиабазы США в Катаре на фоне ударов по Ирану

Часть персонала эвакуируется с американской военной авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре на фоне начала военной операции США и Израиля в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Подробностей не приводится.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Израиль дал название операции против Ирана.