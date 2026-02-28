Банкноты разлетелись по шоссе: в Боливии упал самолет с деньгами

Военный транспортник Hercules ВВС Боливии, перевозивший новые банкноты для Центробанка, разбился при посадке и выехал на дорогу, столкнувшись с автомобилями. Погибли 15 человек, около 30 получили ранения, как минимум один член экипажа считается пропавшим. После падения из самолета разлетелись незарегистрированные купюры, начались беспорядки, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Что известно о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

Вечером в пятницу, 27 февраля, в боливийском Эль-Альто, рядом с Ла-Пасом, разбился военно-транспортный Hercules C-130 ВВС страны, перевозивший только что напечатанные банкноты Центробанка.

Самолет следовал из Санта-Круса и при посадке съехал с взлетно-посадочной полосы, вылетел на соседний проспект и протаранил автомобили. Повреждения получили как минимум 15 автомобилей. После этого, по словам министра обороны Марсело Салинаса, борт выкатился в поле неподалеку. Из-за аварии возник пожар, его удалось оперативно ликвидировать.

По данным властей, погибли не менее 15 человек, еще около 30 получили ранения . Главнокомандующий ВВС Серхио Лора заявил, что к вечеру пятницы двое из шести членов экипажа самолета числись пропавшими без вести. При этом начальник пожарной охраны Павел Товар сообщает, что на борту было восемь человек, семеро из них спасены и доставлены в больницы, один пропал.

Причины катастрофы устанавливаются. После крушения аэропорт Эль-Альто временно закрыли, при этом национальная авиакомпания Boliviana de Aviacion подчеркнула, что разбившийся самолет не входил в ее парк.

Беспорядки и мародеры

После крушения по шоссе разлетелись пачки банкнот . Люди, оказавшиеся рядом с местом аварии, бросились подбирать деньги, несмотря на выставленное оцепление. Полицейские и пожарные пытались оттеснить толпу, применяя водяные шланги и слезоточивый газ, однако жители возвращались вновь. По данным властей, задержаны уже 12 человек .

Глава Центрального банка Боливии (BCB) Давид Эспиноза пояснил, что груз представлял собой банкноты компании Crane Currency Malta Limited, которые еще не были введены в обращение, а значит, считаются недействительными.

«Мы призываем тех, кто забрал их, вернуть их в офисы Центрального банка или в любое финансовое учреждение», — отметил он.

Эспиноза добавил, что купюры перевозились для депонирования в ЦБ до официального выпуска, поэтому их присвоение незаконно. По его словам, транспортировка была застрахована по принципу «от двери до двери», проводится оценка ущерба и контроль серий.

Министр обороны Марсело Салинас подтвердил, что деньги принадлежат ЦБ, и выступил с предупреждением к тем, кто пытался завладеть ими после катастрофы.

«Хочу уточнить, что эта партия денег поступает от Центрального банка Боливии, как это подтвердило сама организация. Эти деньги не имеют юридической ценности, потому что они не были выпущены [в оборот], и попытка их использования является преступлением», — объяснил глава минобороны.

Согласно официальному отчету, партия включала купюры номиналом 200, 100, 50, 20 и 10 боливиано, произведенные в США .

Реакция властей

Президент Боливии Родриго Пас Перейра направился в Ла-Пас, чтобы лично поддержать семьи, пострадавшие в результате авиакатастрофы в Эль-Альто. Ранее в его графике значилась поездка в Санта-Крус-де-ла-Сьерра — там планировались мероприятия в рамках визита президента Банка развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) Серхио Диаса-Гранадоса. Однако из-за чрезвычайной ситуации глава государства изменил планы.

Министр обороны Марсело Салинас выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что государство окажет им гуманитарную помощь.

«Государство окажет поддержку, как и во всех катастрофах, произошедших в стране», — заявил он.