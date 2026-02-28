«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за атаки на Иран

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о корректировке расписания ряда рейсов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и необходимостью обеспечения безопасности полетов. Заявление об этом опубликовано в Telegram-канале перевозчика.

Перелеты между Москвой и Тегераном, которые выполняются раз в неделю по четвергам, пока сохраняются в расписании. Решение о выполнении рейса 5 марта будет принято в зависимости от сроков возобновления пролетов над иранской территорией. Для остальных направлений маршруты уже изменены: самолеты, следующие в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартерные рейсы) и Мале, будут обходить Иран по безопасным коридорам.

Полеты в Абу-Даби на среднемагистральных судах будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре для дозаправки, что увеличит время в пути и сдвинет вылет обратных рейсов в среднем на пару часов.

Часть перелетов между Москвой, Санкт-Петербургом и Дубаем пришлось отменить. Пассажирам отмененных рейсов предложат переоформить билеты на ближайшие вылеты, которые будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости. Для пассажиров, летевших из Петербурга, предусмотрена альтернатива с перелетом через Москву.

В компании уточнили, что изменения будут действовать до восстановления полной безопасности гражданских полетов, и попросили пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота», а также обращать внимание на объявления в аэропортах. Для отмененных рейсов доступна опция вынужденного возврата билетов по полной стоимости.

Израиль закрыл свое воздушное пространство сразу после нанесения ударов. Вскоре об аналогичной мере объявил и Иран. Пассажирские авиалайнеры начали экстренно покидать небо над обеими странами и разворачиваться: в частности, рейс из Внуково в Дубай полетел обратно в Москву. Минтранс России заявил о временной приостановке полетов всех отечественных авиакомпаний в Иран и Израиль.

