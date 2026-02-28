Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за атаки на Иран

«Аэрофлот» сообщил об изменении маршрутов полетов из-за ударов по Ирану
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о корректировке расписания ряда рейсов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и необходимостью обеспечения безопасности полетов. Заявление об этом опубликовано в Telegram-канале перевозчика.

Перелеты между Москвой и Тегераном, которые выполняются раз в неделю по четвергам, пока сохраняются в расписании. Решение о выполнении рейса 5 марта будет принято в зависимости от сроков возобновления пролетов над иранской территорией. Для остальных направлений маршруты уже изменены: самолеты, следующие в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартерные рейсы) и Мале, будут обходить Иран по безопасным коридорам.

Полеты в Абу-Даби на среднемагистральных судах будут выполняться с дополнительной посадкой в Самаре для дозаправки, что увеличит время в пути и сдвинет вылет обратных рейсов в среднем на пару часов.

Часть перелетов между Москвой, Санкт-Петербургом и Дубаем пришлось отменить. Пассажирам отмененных рейсов предложат переоформить билеты на ближайшие вылеты, которые будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости. Для пассажиров, летевших из Петербурга, предусмотрена альтернатива с перелетом через Москву.

В компании уточнили, что изменения будут действовать до восстановления полной безопасности гражданских полетов, и попросили пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота», а также обращать внимание на объявления в аэропортах. Для отмененных рейсов доступна опция вынужденного возврата билетов по полной стоимости.

Израиль закрыл свое воздушное пространство сразу после нанесения ударов. Вскоре об аналогичной мере объявил и Иран. Пассажирские авиалайнеры начали экстренно покидать небо над обеими странами и разворачиваться: в частности, рейс из Внуково в Дубай полетел обратно в Москву. Минтранс России заявил о временной приостановке полетов всех отечественных авиакомпаний в Иран и Израиль.

Ранее Нетаньяху назвал причину начала операции против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!