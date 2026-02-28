Размер шрифта
В офисе Зеленского пригрозили Белоруссии ударами

Efrem Lukatsky/AP

Украина может наносить удары по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом литовскому изданию Delfi заявил советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Что касается инструментов наведения, Зеленский дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это», — сказал Подоляк.

Чиновник назвал подобные действия «защитным механизмом».

В начале этой недели стало известно, что Зеленский призвал Польшу и страны Балтии разместить свои военные контингенты на границе Украины и Белоруссии. Политик напомнил, как эти страны заявляли, что Белоруссия для них является угрозой.

18 февраля Зеленский объявил, что Украина ввела санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Украинский лидер утверждал, что в 2025 году российские военные развернули на территории Белоруссии систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности ВС РФ наносить удары по северным областям Украины — от Киевской до Волынской.

Ранее Польша, Украина и страны Балтии пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии.

 
