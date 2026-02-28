США начали военную операцию против Ирана. Удары наносятся с воздуха и моря

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал удар по Ирану «превентивным» и ввел в стране чрезвычайное положение. Операция получила название «Щит Иегуды».
В Тегеране израильские ракеты попали по проспекту Данешгах, районам Джомхури и Пастур, сообщают иранские информагентства.
В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов, сообщают иранские информагентства. Помимо этого взрывы отмечены в Исфахане, Кередже, Куме Керманшахе и других городах.
Командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Иран ответит на атаку по своим территориям в ближайшие часы.
Трамп призвал иранских военных сложить оружие.
Президент США заявил, что «бомбы будут падать везде» и призвал иранцев оставаться в укрытии.
«Мы собираемся уничтожить их ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена», - заявил Трамп, пообещав также вывести из строя иранский флот.
США начали масштабную военную операцию против Ирана, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, действия Ирана несли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам и военным базам за рубежом. Незадолго до этого о нанесении превентивного удара по Ирану также сообщило израильское минобороны.