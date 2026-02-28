Размер шрифта
США начали военную операцию против Ирана. Удары наносятся с воздуха и моря

Онлайн-трансляция операции США и Израиля против Ирана
США совместно с Израилем атаковали Ирана. Изначально о нанесении «превентивного удара» объявило израильское минобороны, затем Дональд Трамп сообщил о начале масштабной операции против Исламской Республики. По данным Reuters, американские силы атакуют иранские объекты с моря и воздуха.

11:08

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал удар по Ирану «превентивным» и ввел в стране чрезвычайное положение. Операция получила название «Щит Иегуды».

11:06

В Тегеране израильские ракеты попали по проспекту Данешгах, районам Джомхури и Пастур, сообщают иранские информагентства.

11:04

В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов, сообщают иранские информагентства. Помимо этого взрывы отмечены в Исфахане, Кередже, Куме Керманшахе и других городах.

11:02

Командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Иран ответит на атаку по своим территориям в ближайшие часы.

10:59

Трамп призвал иранских военных сложить оружие.

10:57

Президент США заявил, что «бомбы будут падать везде» и призвал иранцев оставаться в укрытии.

10:53

«Мы собираемся уничтожить их ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена», - заявил Трамп, пообещав также вывести из строя иранский флот.

10:50

США начали масштабную военную операцию против Ирана, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, действия Ирана несли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам и военным базам за рубежом. Незадолго до этого о нанесении превентивного удара по Ирану также сообщило израильское минобороны.

 
