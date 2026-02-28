Размер шрифта
Медведев отреагировал на операцию США в Иране: «Миротворец показал лицо»

Медведев: переговоры США и Ирана были прикрытием, никто не хотел договариваться
Екатерина Штукина/РИА Новости

Все переговоры США с Ираном были операцией прикрытия, никто «о чем особенно и не хотел договариваться». Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться. Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага», — написал Медведев.

Он напомнил, что США «каких-то» 249 лет, в то время как Персидская империя появилась более 2500 лет назад. Он призвал посмотреть, как будут складываться события еще через 100 лет.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также участвуют участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в Госдуме раскрыли, как операция США в Иране отразится на Украине.

 
