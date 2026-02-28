Размер шрифта
Нетаньяху объяснил удары по Ирану борьбой с угрозой «всему человечеству»

Нетаньяху назвал целью ударов по Ирану устранение «экзистенциальной угрозы»
Jack Guez/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении заявил, что целью военной операции против Ирана является устранение экзистенциальной угрозы для США и Израиля.

«Израиль и Соединенные Штаты начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы со стороны террористического режима в Иране», — сказал он.

Нетаньяху отметил, что «террористическому режиму нельзя вооружиться ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству».

«Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы народ Ирана смог взять судьбу в свои руки», — подчеркнул он.

Премьер Израиля призвал граждан своей страны соблюдать необходимые указания по безопасности.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в Иране подтвердили начало масштабной ответной операции против Израиля.

 
