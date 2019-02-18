Подросток на спор ударил полицейского в Москве

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что намерена пообщаться с подростком, который на спор ударил полицейского, передает РИА «Новости».

Уточняется, что ученик школы №629 на спор ударил офицера полиции на Манежной площади, после чего попытался скрыться.

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«Мы обязательно посетим 629-ую школу, пообщаемся с подростками. Там их было трое, но полицейского ударил только один учащийся», — сказала Потяева.

Она добавила, что очень обеспокоена произошедшим.

Омбудсмен добавила, что обратится в Следственный комитет, чтобы отследить, какие действия будут предприняты в отношении школьников.

В новогоднюю ночь в Туле подросток напился и также напал на полицейского.