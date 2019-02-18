СК возбудил дело против родителей ребенка, гулявшего всю ночь в лесу в Москве

Официальный представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России рассказала, что по факту исчезновения шестилетнего ребенка ночью в московском заповеднике «Лосиный остров» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

По словам матери мальчика, ее шестилетний сын попросил остановить машину, когда они проезжали мимо заповедника «Лосиный остров», после чего сбежал в направлении леса. Позже он вышел в сторону автозаправки, работники которой позвонили в полицию.

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«В следственные органы доставлена мама ребенка. Следователи проводят допрос с целью установления истинных обстоятельств произошедшего», — сказала Иванова.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ребенка осматривают врачи и психологи. По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пропавшую 15-летнюю девочку из Элисты обнаружили в московском роддоме.