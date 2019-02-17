Синоптики продлили уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье

Синоптики вновь продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы в Москве и МО. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что гололедица начнется с 21.00 воскресенья, 17 февраля.

По данным синоптиков, ожидается северо-западный ветер, который будет достигать 7-12 м/с.

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Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до 2°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.