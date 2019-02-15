В Чаде сбежавший от хозяина ручной леопард напал на школьников
В Чаде ручной леопард убежал от хозяина и напал на школьников, сообщает The Guardian.
Леопард сбежал из дома армейского чиновника, расположенного в столице страны Нджамене.
Сначала леопард ворвался в дом одного из офицеров и напал на пятерых людей. Затем животное пробралось в начальную школу. Там леопард покусал четверых школьников и учителя.
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Силы безопасности убили животное после того, как оно приблизилось к военной базе.
Леопарды считаются уязвимым видом. За последние годы число леопардов в Африке сократилось на 40%.
Ранее сообщалось, что в Африке впервые за сто лет сфотографировали редкого черного леопарда.