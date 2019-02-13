Подросток зарубил мать и бабушку, приняв их за демонов

В Севастополе подросток убил мать и бабушку, приняв их за демонов под воздействием химических препаратов, передает РИА «Новости».

«В семье не все было хорошо. Согласно информации, которую мы получили, парень находился под действием химических препаратов... и боролся с демонами», — сообщила городской уполномоченный по правам ребенка Марина Песчанская.

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По ее словам, подростку назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

31 января 17-летний подросток нанес матери и бабушке множественные смертельные ранения топором и ножом. После этого он скрылся, но был быстро задержан.