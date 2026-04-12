Тренер ЦСКА отказался называть поражение от «Сочи» позором

Тренер ЦСКА Челестини не считает поражение от «Сочи» позорным
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини на пресс-конференции ответил, является ли для него позором проигрыш команды «Сочи» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Нет, так я не скажу. У нас было сложное время, тяжелые три матча. Первый тайм был плохой, и на этом все. Во втором тайме у меня нет вопросов ни к одному игроку. Каждый выкладывался на 100%. Нет плохой игры в какой-то конкретной линии. В первом тайме плохо было все, и это сильно повлияло», — сказал Челестини.

Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Мартин Крамарич, реализовавший пенальти на 10-й минуте игры. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

По итогам этой встречи сочинцы довели счет до 12 очков и укрепились на последнем, 16-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА, имея в активе 42 балла, остался на пятой позиции.

