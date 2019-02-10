За день на двух петербуржцев упала наледь

Прокуратуры Невского и Центрального районов Санкт-Петербурга начали проверку по фактам падения наледи на пешеходов, передает РИА «Новости».

В воскресенье, 10 февраля, снежная наледь упала на мужчину с крыши дома на улице Книпович. Пострадавший госпитализирован с вероятным переломом ключицы. В этот же день с крыши дома на Лиговсков проспекте наледь упала на женщину.

Ранее сообщалось, что следователи начали доследственную проверку после того, как девятилетняя девочка получила серьезные травмы головы из-за падения наледи 9 февраля в Петербурге.