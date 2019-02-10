Сломали позвонок: охранники ТЦ в Новороссийске спустили ребенка с лестницы

В Новороссийске охранники одного из торговых центров сломали девочке позвонок, протащив ее по лестнице, сообщает сайт kp.ru.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что уже начали проверку по данному факту.

По данным издания, охранники потребовали у девочки и ее сестры покинуть фудкорт ТЦ, после чего взрослые мужчины сначала толкнули подростка к стене, потом поволокли ее по лестнице.

Мать девочки сняла побои и обратилась в полицию. По ее словам, девочке поставили диагноз «Закрытый перелом поясничного позвонка» и «Посттравматический сколиоз поясничного отдела позвоночника, выраженный болевой и миотонический синдром»