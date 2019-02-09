МИД: санкции США не вредят России
Замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что антироссийские санкции США почти не вредят стране, передает РИА «Новости».
По мнению Панкина, санкции имеют разные цели: принуждения, наказания или устрашения и создания токсичности.
«Говорить о том, что они причиняют существенный вред и уж тем более достигают заявленных целей, — этого, конечно, не происходит», — добавил Панкин.
Реклама
Однако, как отметил Панкин, нельзя говорить, что санкции проходят совсем безболезненно.
Ранее сообщалось, что США и ЕС обсуждают новые санкции против России.