МИД: санкции США не вредят России

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Замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что антироссийские санкции США почти не вредят стране, передает РИА «Новости».

По мнению Панкина, санкции имеют разные цели: принуждения, наказания или устрашения и создания токсичности.

«Говорить о том, что они причиняют существенный вред и уж тем более достигают заявленных целей, — этого, конечно, не происходит», — добавил Панкин.

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Однако, как отметил Панкин, нельзя говорить, что санкции проходят совсем безболезненно.

Ранее сообщалось, что США и ЕС обсуждают новые санкции против России.