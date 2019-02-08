Путин уволил девять генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому были освобождены от должности девять генералов силовых структур. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, со своих постов сняты начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко, старший помощник председателя Следственного комитета России генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, а также заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-майор Александр Кузнецов.

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Также от должности были освобожден начальник УФСИН по Кировской области генерал-майор Владимир Никитеев и другие сотрудники.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об увольнении 15 генералов.