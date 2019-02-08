День святого Валентина: где можно назвать таракана именем бывшего и скормить его сурикатам

Зоопарк в американском штате Техас празднует День святого Валентина, предлагая посетителям назвать тараканов в честь своих бывших партнеров, сообщает «Би-би-си».

А потом в День всех влюбленных в зоопарке Эль-Пасо смотрители скормят тараканов голодным сурикатам и покажут это в прямом эфире. В зоопарке это называют «идеальным подарком ко Дню святого Валентина».

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Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заранее написать зоопарку в фейсбуке имя своего бывшего партнера.

«Сурикаты любят есть тараканов на закуску. А что может быть лучше в День святого Валентина, чем покормить суриката тараканом, которого зовут, как вашего бывшего!» — сказала координатор мероприятий зоопарка Сара Боррего.

С тех пор, как объявили о начале мероприятия, в зоопарк пришло уже 1500 имен, в том числе из Германии и Австралии.

Подобная услуга доступна также в Центре охраны Хемсли в графстве Кент в Британии. Там таракану дадут имя бывшего в обмен на пожертвование и можно будет получить сертификат на память о таракане, названном в честь бывшего любовника.

Ранее сообщалось, что зарывающих голову в песок амфибий назвали в честь президента США Дональда Трампа.