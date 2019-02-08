Адвокат рассказал о сроках вынесения приговора по делу Бутиной
Роберт Дрисколл, адвокат задержанной в США Марии Бутиной, в эфире RT заявил, что приговор россиянке может быть вынесен в марте. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он рассказал, что в настоящее время оформлено соглашение о признании вины. По его словам, Бутина рассказывает американским властям «то немногое, что знает».
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«Мы рассчитываем, что приговор будет в следующем месяце», — сказал Дрисколл.
Он также выразил надежду, что после вынесения приговора Бутину отпустят в Россию. Юрист предположил, что она может вернуться на родину в течение месяца или шести недель.
Ранее сообщалось, что Бутина вышла на связь с семьей.