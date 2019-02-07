Суд освободил Квачкова от наказания

Суд освободил экс-полковника ГРУ Квачкова от наказания за экстремизм.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката

Он выйдет из колонии на свободу через 10 дней.

В 2017 году сообщалось, что Квачкова перевели из СИЗО в больницу из-за ухудшения здоровья.

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18 августа 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к 1,5 годам лишения свободы. Его признали виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В 2013 году Квачкова, признанного виновным по статьям УК России «Покушение на организацию вооруженного мятежа» и «Вербовка и вовлечение лиц в террористическую деятельность», осудили на восемь лет колонии строгого режима.