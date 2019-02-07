Адвокат Арашукова заявила, что его обвиняют в преступлении, которого не было

Адвокат сенатора Рауфа Арашукова Марина Андреева заявила, что его обвиняют в соучастии в преступлении, по которому вынесен оправдательный приговор, то есть которого не было. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время заседания по жалобе защиты на арест сенатора Андреева заявила ходатайство, в котором указала, что следствие ссылается на показания Расула Аджиева, который был обвиняемым по делу об убийстве лидера молодежного общественного движении «Адыге Хасэ» Аслана Жукова.

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«Аджиев давал показания в убийстве Жукова якобы по поручению Арашукова. Однако он был оправдан, соответственно такого преступления не было»,— заявила адвокат.

Прокурор завяил, что наличие оправдательного приговора не является предметом данного рассмотрения. Кроме того, Арашуков обвиняется не только в этом преступлении.

«Появились новые обстоятельства, в настоящий момент собираются доказательства и материалы для рассмотрения уголовного дела», — сказал прокурор.

Судья отказала в удовлетворении ходатайства.

Арашукова задержали в Совфеде 30 января.