Датских студентов научат сексу по согласию

В Дании для студентов разработали специальный учебный курс о согласии на секс и сексуальных границах, сообщает The Local.

По словам представителей датской ассоциации планирования семьи, которая стоит за разработкой недельного курса, тема границ в отношении секса сейчас важнее, чем когда-либо прежде.

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Цель программы — сосредоточиться на личных границах молодежи, особенно в интернете и в социальных сетях.

Молодых людей будут учить тому, как распознавать границы других людей и не нарушать их.

Ранее сообщалось, что в Швеции вступил в силу закон о «добровольном сексе».