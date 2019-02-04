Судья Савченко взяла самоотвод

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Алла Макаровец, председатель в коллегии судей, которые должны вынести решение по делу Надежды Савченко, взяла самоотвод, сообщает «Страна.ua».

В издании напомнили, что адвокаты Савченко требовали отвода судей после того, как генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что суд будет перенесен в Чернигов. По мнению ее защитников, это говорит об ангажированности суда.

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Впоследствии Алла Макаровец решила взять самоотвод, чтобы доказать, что суд примет независимое решение по делу Савченко.

Ранее сообщалось, что Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины.