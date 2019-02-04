Названы причины пожара на Никитском бульваре в Москве

Названы основные возможные причины возгорания на Никитском бульваре в столице, в результате которого погибли четыре человека, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Отмечается, что, обследовав место происшествия, эксперты пришли к выводу, что квартира могла загореться из-за проводки или неосторожного обращения с огнем.

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По данным МЧС, при пожаре в доме на Никитском бульваре погибли четыре человека.

Ранее сообщалось, что пожар в доме в центре Москвы ликвидирован.