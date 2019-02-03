Самолет укатился с места стоянки в Домодедово

Самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово, сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту в ночь с 1 на 2 февраля самолет Airbus A321 укатился без пилота, лайнер через междурядье совмещенного перрона выкатился на грунт.

«Аэродромная служба зафиксировала незначительное передвижение воздушного судна с места стоянки. По согласованию с авиакомпанией специалисты оперативно вернули самолет обратно на место стоянки», — сказали в аэропорту.

Реклама

Борт повреждений не получил.

30 января в Шереметьево самолет столкнулся с телескопическим трапом.