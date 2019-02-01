В Таиланде рассказали, как Рыбка вела себя в тюрьме

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Директор коррекционного департамента министерства юстиции Таиланда Нарат Саветсанан рассказал, как Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) вела себя в тюрьме Паттайи, передает РИА «Новости».

«Она сопротивлялась и нарушала тюремные порядки и правила. Сотрудникам тюрьмы неоднократно приходилось делать ей замечания. Это ее выводило из себя, и она начинала с ними пререкаться», — сказал Саветсанан.

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Он отметил, что все остальные заключенные, арестованные по этому делу, вели себя спокойно.

Саветсанан своим заявлением отреагировал на высказывания Рыбки, которая назвала условия в тюрьме адом.

В феврале 2018 года Рыбку задержали в одном из отелей Таиланда, ей и другим соучастникам предъявили обвинения в работе без оформления визы и предоставлении секс-услуг. После депортации из Таиланда в январе девушка была задержана в России по делу о вовлечении в занятие проституцией.

Ранее адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь.