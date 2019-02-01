Российские спасатели эвакуируют больного украинца с судна в Азовском море

Спасателям из России пришлось срочно эвакуировать 71-летнего украинца, который плыл в Азовском море на судне Canopus, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Отмечается, что судно ожидало очереди прохода через Керченский пролив, когда спасатели получили сообщение, что 71-летнему украинскому моряку стало плохо.

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Мужчина жаловался на «почечные колики». Спасатели решили эвакуировать моряка, чтобы потом отвезти его в ближайшую больницу, уточнили в Росморречфлоте.

Ранее сообщалось, что Дания пригрозила России санкциями ЕС за украинских моряков.