Вторая за день крыша дома обрушилась под снегом в Волгоградской области

Крыша трехэтажного дома в поселке Мичуринский Камышинского района Волгоградской области обрушилась под тяжестью снега, передает РИА «Новости».

Это уже второй за день дом, где произошло обрушение.

«Дом 1993 года постройки, шифер не выдержал тяжести снега — последние несколько дней он шел, не переставая. Никто не пострадал, эвакуации не было. Отключений от света, газа, воды тоже не было», — сообщили в администрации Мичуринского сельского поселения.

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Отмечается, что в трехэтажном доме было 36 квартир.

Ранее замглавы администрации Камышинского района Волгоградской области Алексей Самсонов сообщил, что из-за снега обрушилась крыша двухэтажного дома в поселке Мичуринский под Волгоградом.